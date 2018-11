Business news: Romania, rapporto "Doing Business 2019", paese perde sette posizioni e scende al 52mo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha perso sette posizioni nella classifica mondiale "Doing Business 2019" della Banca Mondiale (Bm) scendendo al 52mo posto sui 190 paesi, dal 45mo posto dello scorso anno. Nella classifica di quest'anno, la Romania ha ottenuto un punteggio totale di 72,30 punti, con 0,53 punti in meno rispetto al punteggio complessivo dello scorso anno. La Romania appare davanti a paesi come Ungheria, Cipro, Croazia, Bulgaria, Grecia, Ucraina e Albania, ma è superata dal Montenegro, Serbia, Moldova, Turchia, Armenia e Bielorussia. "La Romania ha reso più difficile il processo di avvio di un'impresa, con l'introduzione di alcuni criteri per la valutazione del rischio finanziario per le richieste dell'Iva, aumentando così il tempo necessario per aprire una partita Iva", si legge nel rapporto della Banca mondiale che analizza 190 Paesi. Secondo il documento pubblicato, una delle migliori performance della Romania, riguarda l'indicatore che misura la facilità di ottenere credito, 80 punti su una scala da 0-100, collocando il paese al 22mo posto. Tra i tasti dolenti, la possibilità di allacciamento all'elettricità (154mo posto) e i permessi per le costruzioni (146mo posto). (Rob)