Corea del Nord: governo minaccia di far ripartire piano nucleare se Usa non rimuovono sanzioni

- La Corea del Nord ha avvertito che se gli Stati Uniti non sospendono le dure sanzioni economiche, così come chiesto da Pyongyang nell'ambito dei negoziati sul disarmo, potrebbe far ripartire il proprio programma nucleare. In una nota del ministero degli Esteri nordcoreano, rilanciata dai media regionali, il governo torna a parlare della cosiddetta "byongjin", la strategia politica inaugurata nel 2013 e ritirata ad aprile, che prevede lo sviluppo in contemporanea dell'economia e dell'arsenale nucleare. "Se gli Stati Uniti continuano a comportarsi in modo arrogante senza mostrare alcuna volontà di cambiamento su questo tema", la Corea del Nord potrebbe riconsiderare la scelta fatta ad aprile, "la parola 'byongjin' potrebbe essere ripresa e il cambiamento di linea potrebbe seriamente essere rivisto", recita la nota. "Gli Stati uniti pensano che le loro ripetute pressioni possano portare alla denuclearizzazione", ricorda il comunicato segnalando Pyongyang non può "fare a meno di ridere di un'idea così sciocca". (segue) (Git)