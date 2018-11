Business news: istituto nazionale di statistica della Georgia, economica in crescita del 4 per cento nel terzo trimestre 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia georgiana ha registrato una crescita del 4 per cento su base annua nel terzo trimestre del 2018, e di 4,9 punti percentuali nei primi nove mesi dello stesso anno. Lo ha annunciato l’Ufficio nazionale di statistica della Georgia (Geostat), riportando anche un tasso di crescita reale del Pil stimato al 5,6 per cento su base annua per il mese di settembre. Stando a quanto riferisce il portale d’informazione “Agenda.ge”, anche le organizzazioni finanziarie internazionali hanno dichiarato di avere buone aspettative riguardo la crescita economica in Georgia, che è stata stimata, per il 2018, al 4,2 per cento dalla Banca mondiale e al 4,5 per cento dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Si sono espressi a riguardo anche il Fondo monetario internazionale (Fmi), che ha presentato una stima al 5,5 per cento, e l’Banca asiatica di sviluppo (Adb), che ha modificato al rialzo la sua previsione (dal 4,5 al 4,9 per cento) a fronte di una forte crescita registrata nei settori del turismo e degli investimenti. (Res)