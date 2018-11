Business news: Serbia, per presidente Vucic Belgrado investirà 50 milioni di euro in progetti in Kosovo

- La Serbia investirà in progetti in Kosovo che vedranno un valore complessivo di 50 milioni di euro: lo ha detto nei giorni scorsi il presidente serbo Aleksandar Vucic in una conferenza stampa seguita all'incontro a Belgrado con i rappresentanti di Lista serba, la forza politica dei serbi in Kosovo. Vucic ha precisato che tali investimenti saranno effettuati nell'arco di un anno e mezzo. "Sono 50 milioni di euro di investimenti aggiuntivi per la nostra gente e per sostenere l'inizio dei lavori di determinate fabbriche nel nord del Kosovo, oltre che per la costruzione di un grandioso centro clinico a Mitrovica e un ospedale a Gracanica", ha detto Vucic aggiungendo che alcuni investimenti riguarderanno il settore agricolo, mentre verrà costruito un centro turistico a Banjska. Altri investimenti riguarderanno infine il settore delle infrastrutture e degli studi universitari. (Seb)