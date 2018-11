Business news: Repubblica Ceca, debito pubblico può raggiungere 230 per cento del Pil nei prossimi 50 anni

- Nonostante la crescita dell'economia e delle entrate fiscali, le finanze pubbliche ceche non sono sostenibili a lungo termine. Il debito pubblico, soprattutto a causa dell'invecchiamento della popolazione, mantenendo l'impostazione attuale della politica fiscale e di spesa, nel 2068 raggiungerà il 230 per cento del prodotto interno lordo. Lo riferisce, nel suo primo rapporto sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, il Consiglio nazionale per il bilancio pubblico (Nrr). Come riporta l'agenzia di stampa "Ctk", la relazione afferma che tali sviluppi negativi potrebbero essere evitati aumentando le tasse, alzando l'età pensionabile e riducendo le pensioni in relazione ai salari medi. Il rapporto afferma che il debito pubblico in rapporto al Pil è attualmente pari al 35,3 per cento, ovvero il sesto migliore dell'Ue. Secondo le attuali regole, l'Ue vuole che il rapporto sia inferiore al 60 per cento. (Rep)