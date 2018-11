Business news: Bosnia-Italia: annunciato primo Forum economico

- L'ambasciata italiana in Bosnia ha annunciato per il sei novembre il primo Forum economico italo-bosniaco, che si svolgerà a Sarajevo. Nella nota dell'ambasciata si legge che il forum "radunerà tutte le aziende italiane che operano in Bosnia e le compagnie locali che hanno legami con l'Italia". Il volume dello scambio commerciale tra l'Italia e la Bosnia ha raggiunto la cifra annua di 1,5 miliardi di euro, facendo dell'Italia il secondo partner commerciale di Sarajevo. Le aziende italiane hanno assunto in Bosnia più di 10 mila persone e hanno, secondo la nota, "un ruolo cruciale nell'aumento dell'occupazione e nella promozione di condizioni economiche favorevoli". Il forum "è pensato come opportunità per considerazioni libere condivisione di prassi con i creatori di politiche". (Seb)