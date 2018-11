Business news: Turchia, 32 milioni di turisti nel paese nei primi tre trimestri 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha ospitato 32 milioni di turisti nei primi tre trimestri del 2018 con una crescita del 23 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. È quanto dichiarato dal ministro del Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Il ministro ha sottolineato che che entro la fine dell’anno verrà raggiunta la quota di 40 milioni di turisti. Secondo Ersoy, il settore sta subendo una rapida ripresa che riguarda anche il turismo culturale. Nell’ambito del protocollo d’intesa con la compagnia aerea nazionale Turkish Airlines, ci saranno voli di linea in 14 nuovi paesi e altre 17 destinazioni in Europa, Medio Oriente e Nord Africa tra cui Regno Unito, Germania, Russia, Ucraina, Arabia Saudita, Israele, Algeria e Kuwait. Nell’intervista il ministro ha anche elogiato l’apertura del nuovo aeroporto di Istanbul, inaugurato lo scorso 29 ottobre e che sarà uno degli scali più grandi al mondo. (Tua)