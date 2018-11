Argentina-Ue: presentato programma di cooperazione su efficienza energetica, stanziato fondo da 4,3 milioni di euro

- L'Autorità della Segreteria argentina per le energie rinnovabili e rappresentanti dell'Unione europea (Ue) hanno presentato formalmente il progetto di cooperazione denominato "Efficienza energetica in Argentina". Il programma, segnala un comunicato ufficiale del governo argentino, prevede un contributo non rimborsabile di 4,3 euro da parte dell'Ue e punta a contribuire alla strutturazione di un uso più efficiente delle risorse energetiche da parte delle economie locali attraverso nuove iniziative e programmi di informazione. Tra gli obiettivi del programma anche quello di migliorare la competitività dell'economia e contribuire all'adempimento degli impegni di riduzione dei gas a effetto serra assunti nel quadro dell'Accordo di Parigi del 2015. Parallelamente il progetto svilupperà un piano nazionale per l'efficienza energetica destinato a generare un ambiente favorevole alla ricerca dell'efficienza attraverso una formazione specifica per i settori industriale, dei trasporti, residenziale e pubblico. (segue) (Abu)