Brasile: vendita di veicoli nuovi cresce del 25,6 per cento ad ottobre

- La Federazione dei concessionari brasiliani (Fenabrave) ha reso noto che la vendita di veicoli nuovi in Brasile è cresciuta del 25,6 per cento ad ottobre rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In questo periodo sono state immatricolate 254.732 automobili, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus nuovi, contro 202.844 mila unità dell'ottobre dello scorso anno. Anche rispetto a settembre di quest'anno è stato registrato un miglioramento dei risultati, dato che in quel mese sono stati venduti 213.338 veicoli nuovi. L'accumulato dell'anno ha superato le 2 milioni di unità, arrivando a 2.100.791 veicoli, contro 1.822.578 unità tra gennaio e ottobre del 2017. Un aumento del 15,3 per cento. Chevrolet è stata la casa automobilistica che più ha venduto ad ottobre, con 44.082 unità immatricolate, corrispondenti al 18 per cento del totale. I tedeschi di Volkswagen seguono in seconda posizione, con 37.470 veicoli venduti ad ottobre, ovvero il 15,3 per cento del totale, mentre Fiat è al terzo posto, con 34.357 veicoli immatricolati, ovvero il 14 per cento del totale.(Brb)