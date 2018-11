Brasile: bilancia commerciale registra un surplus record di 6 miliardi di dollari ad ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Industria, del Commercio Estero e dei Servizi del Brasile ha reso noto che la bilancia commerciale ha registrato un surplus di 6,121 miliardi di dollari ad ottobre, il miglior risultato per il decimo mese dell'anno dal 1989. Secondo il ministero, il Brasile ha esportato ad ottobre un totale di 22,226 miliardi di dollari, mentre ha importato 16,105 miliardi di dollari. Sono aumentate le esportazioni di prodotti di base (+26 per cento), semi-manifatturati (+3 per cento), manifatturati (+5,5 per cento). Sotto il profilo delle importazioni, sono cresciuti gli acquisti di beni di consumo (+7,8 per cento), beni intermedi (+1,2 per cento), combustibili e lubrificanti (+24,2 per cento) e beni di capitale (+11,1 per cento). L'accumulato della bilancia commerciale nei primi dieci mesi dell'anno è stato pari a 47,721 miliardi di dollari, un risultato positivo, ma inferiore del 18,4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando era stato pari a 58,451 miliardi di dollari. (segue) (Brb)