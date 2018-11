Brasile: bilancia commerciale registra un surplus record di 6 miliardi di dollari ad ottobre (2)

- La riduzione de surplus commerciale è legata alla forte crescita delle importazioni, che hanno registrato un tasso di espansione superiore al doppio rispetto alla crescita delle esportazioni. Da gennaio ad ottobre 2018 le esportazioni brasiliane sono state pari a 199,171 miliardi di dollari, con una media diaria di 948 milioni di dollari esportati. Un aumento dell'8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Al contrario, le importazioni sono state pari a 151, 450 miliardi di dollari nell'accumulato dell'anno, ovvero 721 milioni di dollari al giorno. Un aumento del 20,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo scorso anno la bilancia commerciale brasiliana ha registrato un risultato positivo pari a 67 miliardi di dollari, il migliore dal 1989. Le previsioni degli analisti del mercato finanziario per quest'anno sono di una riduzione del surplus commerciale, con un risultato positivo pari a 56 miliardi di dollari nelle transazioni commerciali del Brasile con l'estero. Una previsione ottimistica se paragonata a quella degli organismi di governo. Infatti, se il ministero prevede un saldo positivo di 50 miliardi di dollari, la Banca centrale del Brasile prevede un surplus commerciale di 55,3 miliardi di dollari. (Brb)