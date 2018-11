Brasile: presidente Bolsonaro, ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente non saranno unificati (2)

- Bolsonaro ha spiegato che chiunque guiderà il ministero dell'Ambiente sarà "una persona del settore, ma non un fondamentalista". "Al vertice del ministero dell'Ambiente non ci sarà nessuno che subirà le pressioni delle Ong, che farà un lavoro fondamentalista. Vogliamo proteggere l'ambiente, ma non nel modo fatto fino ad ora", ha dichiarato Bolsonaro, che ha spiegato che l'obiettivo di fondere i due dicasteri era porre fine ai "litigi" che avvenivano tra i ministeri. Per il presidente eletto, l'idea era far sì che il ministero dell'Agricoltura dettasse le nuove regole per la protezione ambientale per porre fine all'"industria delle multe" e ai "controlli fondamentalisti" imposti ai produttori rurali da autorità di protezione ambientale, come l'Istituto brasiliano di protezione ambientale (Ibama). (segue) (Brb)