Argentina-Ue: presentato programma di cooperazione su efficienza energetica, stanziato fondo da 4,3 milioni di euro (2)

- Alla presentazione effettuata presso l'edificio del ministero delle Finanze, erano presenti da parte argentina rappresentanti della Segreteria per le energie rinnovabili, dell'Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti (Indec), della Segreteria per l'Ambiente e lo sviluppo sostenibile (consorzio che si occupa della realizzazione del progetto). Da parte europea presente invece hanno partecipato il vice capo delegazione, Jordi García Martínez, dell'Ambasciata dell'Unione europea in Argentina, e il Direttore del programma "Strumenti di politica estera" dell'Unione europea, Lise Pate. L'Unione europea, sottolinea inoltre il comunicato, "ha più di 20 anni di esperienza nell'attuazione delle politiche di efficienza". "Tra il 1990 e il 2015 è riuscita a ridurre le emissioni di gas serra (GHG) del 22 per cento, mentre il suo Pil è aumentato di oltre il 50per cento, grazie a politiche attive di efficienza energetica. Per questo motivo, è considerato un partner strategico per l'Argentina in questa materia", conclude il documento. (Abu)