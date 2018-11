Brasile: presidente Bolsonaro, ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente non saranno unificati

- Il presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che i ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente non saranno unificati durante il suo governo, al contrario di quanto indicato precedentemente. "Per ora, i due ministeri rimarranno separati", ha dichiarato Bolsonaro durante una conferenza stampa, "vogliamo proteggere l'ambiente, ma non creare ostacoli al nostro progresso". L'intenzione di fondere i due dicasteri aveva generato forti critiche da ambienti dell'imprenditoria agricola, che teme ripercussioni negative sul commercio estero di commodities, dato che paesi che acquistano prodotti di base dal Brasile potrebbero reagire limitando le importazioni e facendo pressioni sui produttori locali per proteggere l'ambiente. (segue) (Brb)