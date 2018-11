Brasile: presidente Bolsonaro, ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente non saranno unificati (3)

- Il ministro dell'Agricoltura, Blairo Maggi, aveva criticato la decisione, sottolineando che la fusione sarebbe stata complicata dato che il ministero dell'Ambiente tratta di questioni che non sono legate direttamente all'imprenditoria agricola, come energia, infrastruttura, miniere e petrolio. Questioni che sarebbero state di difficile conciliazione con la fusione. Jair Bolsonaro è stato proclamato nuovo presidente del Brasile domenica scorsa. Il candidato conservatore ha ottenuto il 55,49 per cento dei voti contro il 44,51 per cento ottenuto dal candidato del Partito dei lavoratori (Pt) Fernando Haddad. Bolsonaro, capitano dell'Esercito della riserva e candidato del Partito social liberale (Psl), è il quinto presidente eletto in Brasile dopo il ritorno alla democrazia, nel 1985, e succederà per i prossimi quattro anni all'attuale capo dello Stato, Michel Temer. Si tratta del sedicesimo militare arrivato a guidare il paese amazzonico, il terzo ad essere eletto con voto diretto. (segue) (Brb)