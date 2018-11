Stati Uniti-Egitto: dipartimento di Stato condanna attacco terroristico a Minya

- Il governo degli Stati Uniti ha condannato l'attacco terroristico avvenuto oggi contro un gruppo di cristiani copti ortodossi nel governatorato di Minya nell’Alto Egitto, da parte dello Stato islamico, e che ha ucciso almeno sette persone e ferite altre 19. E' quanto si apprende in un comunicato stampa da parte del portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Heather Nauert. "Il Dipartimento di Stato condanna l'attacco mortale di oggi su un autobus diretto a un monastero cristiano copto nell'Alto Egitto", ha detto Nauert. "Estendiamo le nostre condoglianze alle famiglie di queste vittime innocenti". Il governo degli Stati Uniti è risoluto nel sostenere gli sforzi dell'Egitto per combattere il terrorismo e la violenza contro le comunità religiose, ha aggiunto il Dipartimento di Stato. Il ministero dell'Interno egiziano e la Chiesa cristiana copta nel paese hanno riferito dell'uccisione di sette persone e di 19 persone ferite nell'attacco a tre autobus che trasportavano i pellegrini copti in un monastero nel deserto. Un affiliato dello Stato islamico ha però dichiarato che nell'attacco 13 persone sono state uccise e 18 ferite.(Was)