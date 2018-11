Stati Uniti-Colombia: Trump cancella incontro con presidente Duque questo mese per programmi sovrapposti

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha cancellato il suo viaggio in Colombia in programma alla fine di questo mese a causa di una sovrapposizione di programmi: lo ha reso noto l'ufficio stampa della Casa Bianca in un comunicato. "Il programma del presidente Trump non gli consentirà di recarsi in Colombia alla fine di questo mese", si legge nella nota diffusa ieri. La Casa Bianca ha tuttavia sottolineato che Trump auspica future opportunità per incontrare il presidente colombiano Ivan Duque. La Colombia è uno stretto partner statunitense in America Latina, dove entrambi i paesi cooperano in materia di lotta al narcotraffico, sicurezza regionale e prosperità economica reciproca, osserva il comunicato. Trump and Duque si sono incontrati l'ultima volta il 25 settembre a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. (Was)