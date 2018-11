Brasile-Cuba: presidente Bolsonaro, non vedo motivi per mantenere relazioni diplomatiche con l'Avana

- Il presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che non vede ragioni valide per mantenere relazioni diplomatiche formali con Cuba, dato che l'isola caraibica non rispetta i diritti umani e non ci sono transazioni commerciali rilevanti tra Brasilia e l'Avana. In un'intervista pubblicata sul giornale "Correio Braziliense", Bolsonaro ha criticato il modello del programma "Mais Medicos", creato dall'ex presidente Dilma Rousseff, che ha permesso a 11.400 medici cubani di lavorare in Brasile in aree povere o remote. Bolsonaro ha ricordato che il 75 per cento degli stipendi pagati dal governo brasiliano ai medici cubani viene versato direttamente al governo di Cuba, che non lo trasferisce agli operatori sanitari. Inoltre, le regole del programma impediscono ai figli dei medici di riunirsi a loro in Brasile. (segue) (Brb)