Stati Uniti: sondaggi, interesse per elezioni midterm aumenta tra elettori ispanici

- Gli elettori ispanici negli Stati Uniti stanno manifestando un particolare coinvolgimento nelle elezioni di metà mandato del 6 novembre. Secondo un rapporto diffuso dalla think tank statunitense, Pew Research Center, la maggioranza degli elettori registrati ispanici ha detto di aver pensato "un bel po'" alle prossime elezioni di metà mandato rispetto a quattro anni fa e di essere più entusiasti di votare quest'anno rispetto alle precedenti elezioni del Congresso. Complessivamente sono oltre 29 milioni gli elettori ispanici che hanno diritto di voto, con un aumento di 4 milioni dal 2014. Il rapporto afferma che il 62 per cento degli elettori ispanici registrati si affiliano o si dirigono verso il partito democratico mentre il 27 per cento si identifica o si avvicina al partito repubblicano. Tuttavia, dal 2016 il partito democratico ha perso terreno tra i Latinos. (segue) (Was)