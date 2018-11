Brasile: polizia federale indaga su possibile depistaggio sul caso Marielle Franco (2)

- Secondo il boss, che nega qualsiasi coinvolgimenti diretto con l'assassinio della Franco, esiste dentro della polizia carioca "un battaglione di assassini mercenari che agisce sulla base dei soldi dei banditi". "La Divisione omicidi e il capo della polizia civile, il commissario Rivaldo Barbosa, sanno perfettamente chi sono questi assassini mercenari, ma ricevono anche loro tangenti dal mondo del crimine per non toccare o dare una nuova direzione alle indagini, creando così una vera rete di protezione affinché i criminali uccidano chi vogliono", ha dichiarato Araujo. Dopo la pubblicazione dell'intervista, il ministro Jungmann ha convocato immediatamente una conferenza stampa a Brasilia per annunciare l'apertura dell'indagine su una presunta ostruzione alle indagini e depistaggio. Jungmann non ha fornito dettagli sul caso. (segue) (Brb)