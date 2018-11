Stati Uniti-Cina: Trump, raggiunti “molti progressi" con Pechino su accordo commerciale

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto venerdì 2 novembre che i negoziati commerciali tra Usa e Cina stanno andando bene e che le due parti si stanno avvicinando al raggiungimento di un accordo. "Abbiamo avuto ottime discussioni con la Cina, ci stiamo avvicinando per fare qualcosa, vogliono davvero fare un accordo", ha detto Trump ai giornalisti. "Sono stati fatti molti progressi”, ha detto il capo della Casa Bianca. Trump ha anche ribadito che avrebbe discusso la questione commerciale quando incontrerà il presidente cinese Xi Jinping al summit del G-20 in Argentina, alla fine di novembre. Trump ha intrattenuto ieri una conversazione telefonica con il suo omologo cinese, Xi Jinping. “Ho appena concluso un’ottima conversazione con il presidente cinese Xi Jinping”, aveva scritto Trump su Twitter. “Abbiamo discusso diversi argomenti, con un’enfasi sul commercio”, ha aggiunto Trump, che ha poi citato anche la Corea del Nord. Trump ha scritto che i colloqui tra Stati Uniti e Cina “proseguono positivamente”, nonostante le gravi tensioni commerciali tra i due paesi; il presidente ha infine confermato che Washington e Pechino stanno organizzando un incontro tra i due leader a margine del summit G20 di Buenos Aires, in programma questo mese. (segue) (Was)