Stati Uniti-Cina: Trump, raggiunti “molti progressi" con Pechino su accordo commerciale (2)

- Stando all’agenzia di stampa cinese “Xinhua”, Xi è stato “molto felice” di potersi confrontare con Trump al telefono, ha sottolineato l’importanza che attribuisce alle relazioni personali con il presidente Usa ed ha esortato a promuovere relazioni stabili e positive tra le due maggiori Economie del globo. I commenti dei due leader segnano un deciso cambio di tono rispetto alle ultime settimane, specie da parte del presidente Usa. L’incontro giunge in una fase di grave tensione economica e diplomatica tra i due paesi. Il mese scorso il presidente Trump ha minacciato di estendere dazi alla totalità delle merci importate dalla Cina, se Pechino non interverrà per interrompere le sue “ingiuste” pratiche commerciali; Washington ha chiesto alla Cina di ampliare l’accesso al suo mercato, garantire la tutela della proprietà intellettuale delle aziende statunitensi, rimuovere i sussidi alle aziende cinesi e ridimensionare il vasto attivo commerciale nei confronti degli Usa. (segue) (Was)