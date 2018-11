Bolivia-Brasile: ministro Idrocarburi, esportazione di gas continuerà anche con elezione di Bolsonaro

- Il ministro degli Idrocarburi della Bolivia, Luis Sanchez, ha dichiarato che l'elezione del candidato di destra alla presidenza della Repubblica, Jair Bolsonaro, non intaccherà in alcun modo l'esportazione di gas boliviano verso il Brasile. Il ministro ha spiegato che il governo di La Paz sta negoziando nuovi contratti con la compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras, e che negli ultimi giorni si è riunito in Brasile con il presidente dell'azienda brasiliana, Ivan Monteiro, per analizzare i dettagli del contratto. "Ci siamo riuniti con il presidente di Petrobras e con tutta la sua squadra, lavorando nelle quote e nei possibili contratti con il Brasile. Il contratto con il Brasile non terminerà nel 2019, ma potrebbe essere portato avanti fino al 2024 ed è su questo punto che stiamo lavorando. Parallelamente, inoltre, abbiamo nuovi contratti", ha dichiarato Sanchez ad una radio locale boliviana dopo il suo rientro dal Brasile. L'attuale accordo tra Brasile e Bolivia per l'export di gas stabilisce un volume minimo di acquisto di 24 milioni di metri cubi al giorno (Mmmcd) e un massimo di consegna di 30,09 Mmmcd. (segue) (Brb)