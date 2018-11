Bolivia-Brasile: ministro Idrocarburi, esportazione di gas continuerà anche con elezione di Bolsonaro (2)

- Sanchez si è detto sicuro che la virata a destra del Brasile con l'elezione di Bolsonaro non significhi la fine della vendita del gas dalla Bolivia, governata dal presidente di sinistra Evo Morales. "Sotto un punto di vista commerciale siamo molto competitivi in paragone ad altre aziende che forniscono gas al Brasile", ha dichiarato Sanchez, che ha confermato come la compagnia statale boliviana Ypfb stia cercando di entrare nel mercato di distribuzione di gas in Brasile. Un mercato che, lentamente, si sta aprendo alla concorrenza privata. "Questa apertura del mercato brasiliano fa sì che la Ypfb possa avere maggiori utili rispetto a quelli attuali, dato che oggi il gas è venduto fino alla frontiera. Con l'apertura del mercato della distribuzione, il gas boliviano potrà arrivare a San Paolo, Cuiabà, Campo Grande e altre città. Io vedo un'opportunità in questo scenario", ha concluso il ministro boliviano, senza tuttavia dare ulteriori dettagli sui negoziati. (Brb)