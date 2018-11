Stati Uniti: stampa, Twitter cancella oltre 10mila account che incitavano a boicottare elezioni midterm (2)

- A settembre, dopo un'audizione di Sheryl Sandberg, ceo di Faceboook, e Jack Dorsey, amministratore delegato di Twitter, i repubblicani e i democratici hanno riconosciuto ai due principali social network gli sforzi intrapresi per evitare che dai loro siti si possano registrare nuove campagne di influenza da parte di potenze straniere. Si tratta di un atteggiamento nettamente diverso da parte dei legislatori statunitensi che, in passato, non hanno risparmiato aspre critiche alle società di social media. Sembra dunque che i social media in questione abbiano fatto tesoro di quanto accaduto nelle elezioni Usa del 2016 e delle polemiche scoppiate per le sospette manipolazioni straniere dei messaggi veicolati dalle piattaforme social. (segue) (Was)