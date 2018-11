Stati Uniti: Trump, se migranti lanceranno pietre verranno arrestati (2)

- Il presidente è infatti tornato a minacciare il diritto costituzionale di acquisire la cittadinanza per nascita (ius soli), sostenendo di avere pronto un ordine esecutivo per annullarlo. "Siamo l'unico paese al mondo in cui una persona entra e ha un bambino, e questo è automaticamente un cittadino degli Stati Uniti per 85 anni, con tutti i benefici", ha dichiarato Trump, non tenendo però conto che in almeno altri 30 paesi vige lo stesso diritto. "È ridicolo. E deve finire", ha ribadito il capo della Casa Bianca che, già durante la campagna elettorale nel 2016, aveva espresso l'intenzione di modificare l'emendamento della Costituzione relativa alla cittadinanza automatica per diritto di nascita. Sull'argomento è però intervenuto il presidente della Camera, il repubblicano Paul Ryan, che ha respinto l'idea di Trump di porre fine allo ius soli con un ordine esecutivo. In un'intervista con “WVLK” in Kentucky, ha detto che il 14mo emendamento è chiaro e che ai repubblicani non piaceva quando il presidente Barack Obama ha cambiato le leggi sull'immigrazione con azioni esecutive. "Non puoi terminare la cittadinanza per diritto di nascita con un ordine esecutivo", ha detto Ryan. (segue) (Was)