Stati Uniti: Trump, se migranti lanceranno pietre verranno arrestati (3)

- Trump, a pochi giorni dalle elezioni di "mid-term", torna a sollevare l'emergenza migratoria dopo l'annuncio dell'invio di 5.239 militari alla frontiera sud degli states. Una cifra che, ha detto lo stesso Trump, potrebbe essere elevata fino a quota 15mila. Diverse sono le carovane al momento in viaggio verso nord. La più corposa, quella partita il 13 ottobre da San Pedro Sula (Honduras), si dirige ora verso lo stato di Veracruz, ancora lontano dal confine con gli Usa. La carovana ha deciso di deviare dal percorso originale, che avrebbe dovuto portarla in tempi più rapidi prima a Oaxaca quindi a Città del Messico, per le condizioni non facili di viaggio che l'avrebbe attesa. La strada "190", stretta e con pochi spazi ai bordi della carreggiata, non era la più indicata e il passaggio atteso dagli autotrasportatori è stato all'ultimo disdetto. (Was)