Stati Uniti: dipartimento di Stato rinnova impegno contro crimini ai giornalisti e per una stampa libera

- Gli Stati Uniti hanno rinnovato il loro fermo impegno nella lotta ai crimini contro i giornalisti e nel promuovere una stampa libera e indipendente. In un comunicato da parte del dipartimento di Stato Usa, in occasione della giornata internazionale per porre fine all'impunità dei crimini commessi contro i giornalisti, la commemorazione della giornata viene considerata "particolarmente importante quest'anno, poiché continuiamo a cercare la verità nell'uccisione di Jamal Khashoggi. Abbiamo intrapreso un'azione iniziale contro quelle persone ritenute responsabili, e come ha detto il segretario Pompeo la settimana scorsa, continueremo a esplorare ulteriori misure contro qualsiasi individuo determinato a essere responsabile", si legge nella nota della portavoce, Heather Nauert. "Altrove, in Somalia, Siria, Sud Sudan e Iraq i professionisti dei media sono stati uccisi per aver riferito di conflitti con conseguenze minime per i responsabili. Giornalisti in Iran, Turchia, Cuba, Birmania e Cina subiscono la detenzione arbitraria per i loro rapporti. In Russia, Nicaragua e Afghanistan, e in molti altri paesi nel mondo, sono stati compiuti pochi progressi per perseguire i responsabili dei reati contro i giornalisti, che continuano a crescere. Come evidenziato da questi esempi - continua la nota - l'impunità per i crimini contro i giornalisti rimane un problema pervasivo e serio. I professionisti dei media sono estremamente vulnerabili e non protetti dai governi che chiudono un occhio sugli abusi. Esortiamo la comunità internazionale a lavorare per prevenire questi crimini e quando si verificano, per consegnare i responsabili alla giustizia", conclude Nauert. (Was)