Argentina: prestiti per 1,8 miliardi di dollari da Banca mondiale e Banca interamericana per lo sviluppo, focus su aiuti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale (Wb) e la Banca interamericana per lo sviluppo (Iadb) hanno approvato prestiti complessivi allo Stato argentino per 1,8 miliardi di dollari destinati ad assistenza sociale nell'attuale contesto di crisi finanziaria. La Wb, afferma oggi un comunicato ufficiale dell'organismo di credito internazionale, ha approvato un prestito di 950 milioni di dollari per finanziare programmi destinati al sociale in Argentina che verrà depositato in due tranche. Il primo esborso, pari a 500 milioni di dollari, verrà emesso nel quadro del "Finanziamento programmato per politiche di sviluppo" (Dpf) destinato a promuovere politiche di crescita inclusive. I restanti 450 milioni riguardano invece un progetto di protezione destinato a bambini e giovani che non sono attualmente inseriti o raggiunti dal programma di Stato argentino delle "Assegnazioni universali per figlio" (Auh). Parallelamente anche la Iadb ha concesso un identico prestito di 950 milioni di dollari diretto ad appoggiare iniziative di protezione sociale attraverso diversi programmi governativi di assistenza. Tra le azioni previste da questo programma figurano aiuti per la sostenibilità dei programmi di trasferimento di risorse rivolti alla popolazione vulnerabile, dei programmi di completamento dell'istruzione, nonché di programmi di formazione al lavoro. (segue) (Abu)