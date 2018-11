Argentina: prestiti per 1,8 miliardi di dollari da Banca mondiale e Banca interamericana per lo sviluppo, focus su aiuti sociali (2)

- Gli annunci dei due organismi succedono a quello dell'approvazione da parte del Fondo monetario di un programma di assistenza finanziaria da 56,3 miliardi di dollari dei quali 5,7 miliardi sono stati resi disponibili immediatamente, mentre altri 7,7 miliardi verranno depositati a dicembre e un'ultima quota da 11 miliardi a marzo del 2019.Il direttorio del Fondo si è preso un mese di tempo per ratificare ufficialmente l'accordo, ritengono gli analisti, per fugare soprattutto il dubbio relativo alla capacità politica del governo di far approvare il severo programma di risanamento fiscale incorporato nella Finanziaria 2019. Fugato il dubbio con l'approvazione in Parlamento ieri della legge di bilancio, si prevede quindi che verrà dato il definitivo via libera al nuovo accordo che prevede inoltre un anticipo sugli esborsi complessivi per quello che resta del 2018 e per il 2019 equivalente rispettivamente a 8 e 11 miliardi di dollari. (segue) (Abu)