Argentina: prestiti per 1,8 miliardi di dollari da Banca mondiale e Banca interamericana per lo sviluppo, focus su aiuti sociali (8)

- Eppure il rapporto elaborato dai tecnici del Fondo monetario internazionale in base al quale il direttorio dell'organismo ha ratificato l'accordo afferma nonostante tutto che "sussistono rischi consistenti legati alla sostenibilità del debito". È quanto si sostiene nel capitolato relativo alle "Valutazioni generali" (overall assessment), dove si sottolinea che per la fine del 2018 è prevista un'ascesa fino all'81 per cento del rapporto debito/Pil e che ci sono diverse componenti di rischio in relazione a questo livello di debito. In primo luogo il documento segnala il possibile incremento del fabbisogno finanziario lordo in uno scenario critico. Gli esperti del Fmi sottolineano inoltre che una importante porzione del debito è in valuta estera, ciò che lo rende estremamente suscettibile alla dinamica del tasso di cambio reale. (segue) (Abu)