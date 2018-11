Gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani.VARIEI membri dei Consigli presbiterale e pastorale diocesani si riuniscono in assemblea nel Salone Pio XII del Centro diocesano di Milano , sotto la presidenza dell’Arcivescovo, per emendare la bozza del documento del Sinodo minore 'Chiesa dalle genti'. Al termine il testo sarà votato e consegnato all’Arcivescovo. Sarà questa anche l’occasione nella quale saranno promulgate nuove costituzioni sinodali, aggiornando e sostituendo quanto stabilito dal capitolo 14 del Sinodo diocesano 47°, circa le modalità attraverso le quali annunciare adeguatamente il Vangelo, celebrare i sacramenti, vivere l’esperienza della carità, in un contesto sempre più multietnico, quale è ormai rappresentato dalle parrocchie ambrosiane.Via Sant’Antonio 5 (ore 9.00)Presentazione del saggio "Impegno e sindacanto" di Annibale Gagliani edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, con il patrocinio del Comune di Milano Municipio 6, Fondazione Gaber, Casa delle Arti Spazio Alda Merini. Ospite il presidente di Fondazione Gaber Paolo Dal Bon, introduce Diana Battaggia, modera Stefano Donno editore de I Quaderni del Bardo Edizioni. Incursioni musicali e poetiche a cura di Federico Montefusco e Chiara Evangelista.Casa delle Arti - Spazio Alda Merini, via Magolfa 32 (ore 18.30) (Rem)