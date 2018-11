Cornaredo: arrestato un 20enne per spaccio

- Gli agenti del commissariato di Rho Pero della Questura di Milano, hanno arrestato R.R., cittadino italiano di 20 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti erano da alcuni giorni alla ricerca dell'uomo, sospettato di spacciare stupefacenti tra Rho e Cornaredo. La scorsa notte, dopo diversi appostamenti, l'uomo è stato individuato e bloccato a Cornaredo in via dei Mille. Al momento del controllo è stato trovato in possesso di 15 involucri di marijuana pronti per lo spaccio. Dopo una perquisizione all'interno della sua abitazione, gli agenti hanno trovato altri 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1000 euro in banconote di piccolo taglio provenienti dallo spaccio di stupefacente. Al termine degli accertamenti il 20enne è stato trasferito al carcere di San Vittore.(com)