Legge di Bilancio: incontro Conte-Giorgetti a palazzo Chigi

- E' attualmente in corso a Palazzo Chigi un incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrato dalla sua visita a Tunisi, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Lo rendono noto fonti della Lega. Il colloquio arriva dopo il botta e risposta a distanza sul reddito di cittadinanza che per Giorgetti poneva "complicazioni attuative non indifferenti". (Rin)