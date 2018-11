Anticorruzione: Bisinarolo (M5s), emendamento reati tributari esiste

- Francesca Businarolo, portavoce del Movimento 5 Stelle, in una nota, afferma che "l'emendamento al ddl anticorruzione in materia di reati tributari esiste, l'ho firmato io come relatrice e prevede un inasprimento delle pene per alcuni reati tributari ed altre modifiche in materia". "Non so se possa essere successo qualcosa nella trasmissione materiale del fascicolo. Tra l'altro, il contenuto dell'emendamento era già nella disponibilità degli organi di stampa. Verificherò di persona con i funzionari addetti che tutto sia andato a buon fine", conclude.(Com)