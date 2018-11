Maltempo: Gruppo FS italiane al lavoro per ripristinare danni da emergenza meteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Fs italiane si è attivato per ripristinare i danni registrati per l'emergenza meteo. Secondo un comunicato diramato dall'ufficio stampa dell'azienda, gli interventi sono indirizzati in particolare in Sicilia, Campania e Liguria per garantire la mobilità delle persone. Inoltre ci le società operative sono impegnate con oltre duemila dipendenti in aggiunta a quelli già previsti in servizio per ripristinare danni all'infrastruttura ferroviaria; per assistere e informare le persone nelle stazioni e a bordo treno; per garantire servizi sostitutivi con autobus. Gruppo Fs italiane rende noto anche sono al lavoro maestranze delle ditte appaltatrici e attivi Centri operativi territoriali per monitorare circolazione ponte Ognissanti. (Com)