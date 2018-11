Brasile: analisti, crescita Pil oltre il 3 per cento nel 2019 se nuovo governo farà riforme (2)

- Lo scenario è moderatamente ottimista a causa della situazione negativa delle finanze pubbliche e di un certo pessimismo degli analisti sulla volontà politica del futuro governo di iniziare una serie di riforme impopolari e un pacchetto di privatizzazioni massiccio. Inoltre, il lento recupero del mercato del lavoro, con una massiccia presenza di posti di lavoro in nero, con nessuna garanzia formale e salari più bassi, renderà più arduo il tentativo di ripresa del Pil brasiliano. Il candidato conservatore, Jair Bolsonaro, è stato eletto presidente della Repubblica del Brasile al ballottaggio del 28 ottobre. Bolsonaro ha battuto il candidato del Partito dei lavoratori (Pt), Fernando Haddad, con il 55,13 per cento dei voti validi, contro il 44,87 per cento dei voti validi. (Brb)