Arabia Saudita-Egitto: re Salman esprime condoglianze ad al Sisi dopo attacco terroristico a Minya (2)

- I copti in Egitto costituiscono la più grande comunità cristiana del Medio Oriente, nonché la più grande minoranza religiosa della regione, rappresentando circa il 15 per cento della popolazione egiziana. La maggior parte dei cristiani aderisce alla Chiesa ortodossa copta; il resto del gruppo è diviso tra la Chiesa cattolica copta e varie confessioni cristiane protestanti. In questi ultimi anni la minoranza cristiana è stata vittima di attacchi terroristici da parte dello Stato islamico e altri gruppi estremisti. I più gravi si sono verificati il 9 aprile 2017, in occasione della Domenica delle Palme, quando 45 persone sono morte in due attacchi dal sedicente "califfato" contro la chiesa copta di Tanta e la cattedrale di Alessandria. In passato, anche al Qaeda aveva messo nel mirino i cristiani copti. In particolare, nel 2010 la cellula locale della rete guidata da Osama Bin Laden aveva promesso la “pulizia” dai cristiani nella regione del Sinai. Minacce che si sono concretizzate la notte del primo dell’anno del 2011, quando un’autobomba è esplosa davanti a una chiesa copta uccidendo 29 persone (Res)