Brasile: futuro ministro della Scienza, base spaziale di Alcantara potrà essere affittata a terzi

- Il futuro ministro della Scienza e Tecnologia del Brasile, l'astronauta Marcos Pontes, ha difeso la possibilità di affittare a terzi la base spaziale di Alcantara, nello stato del Maranhao. La questione è in fase di negoziazione tra il governo brasiliano e quello degli Stati Uniti all'interno dell'Accordo di salvaguardia tecnologica bilaterale. Secondo il futuro ministro, la questione "non viola in alcun modo la sovranità del Brasile". "Possiamo fare qui la stessa cosa che viene fatta dal Kennedy Space Center che realizza lanci per altri paesi, con equipaggiamenti di altre nazione. Esiste la possibilità di rivedere tutto questo per avere un centro di lancio commerciale operativo", ha dichiarato Pontes, che sottolinea la possibilità di creare nuovi posti di lavoro, attrarre investimenti stranieri e sviluppare tecnologia e addestrare scienziati. (segue) (Brb)