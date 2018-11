Brasile: futuro ministro della Scienza, base spaziale di Alcantara potrà essere affittata a terzi (2)

- Il centro di lancio di Alcantara conta attualmente con 900 funzionari. La base è utilizzata per la preparazione di razzi suborbitali, utilizzati per fini scientifici e mantenuti in ambiente di microgravità per alcuni minuti. La base ha sofferto un grave incidente nel 2003, con l'esplosione di un lanciatore brasiliano che ha provocato la morte di 21 persone. Per questo motivo sono stati investiti 120 milioni di reais (Circa 30 milioni di euro) per la ricostruzione della torre di lancio e nell'espansione dei sistemi di sicurezza del sito spaziale. L'obiettivo del governo del presidente Michel Temer è concludere l'accordo con gli Usa entro quest'anno e permettere che le risorse ottenute dall'uso commerciale di Alcantara siano investite per almeno triplicare le risorse del programma spaziale brasiliano, che oggi conta con circa 140 milioni di reais l'anno. (segue) (Brb)