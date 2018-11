Brasile: futuro ministro della Scienza, base spaziale di Alcantara potrà essere affittata a terzi (3)

- "Il fatto è che il Brasile ha la capacità di fare tutto ciò e ha una base molto ben localizzata, estremamente operativa che gestisce più conoscenza, più tecnologia", ha dichiarato Pontes, che ha spiegato come il progetto potrebbe contribuire allo sviluppo della regione nord-est, la più povera del Brasile, "possiamo usare la tecnologia per aiutare lo sviluppo sociale. Una base di questo tipo potrebbe creare nuovi posti di lavoro, nuove aziende, molte cose per quella regione". Il candidato conservatore, Jair Bolsonaro, è stato eletto presidente della Repubblica del Brasile al ballottaggio del 28 ottobre. Bolsonaro ha battuto il candidato del Partito dei lavoratori (Pt), Fernando Haddad, con il 55,13 per cento dei voti validi, contro il 44,87 per cento dei voti validi. (Brb)