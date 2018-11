Turchia-Arabia Saudita: per Erdogan re saudita non ha voluto uccisione di Khashoggi, ordine arrivato "dai più alti livelli" del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha scritto venerdì in una lettera pubblicata dal quotidiano statunitense “Washington Post” di sapere che “l'ordine di uccidere (Jamal) Khashoggi è arrivato dai più alti livelli del governo saudita". "Non credo per un secondo che il re Salman, il custode delle sacre moschee, abbia ordinato l'uccisione di Khashoggi", ha scritto il presidente turco sul “Post”, la stessa testate per il quale lavorava il giornalista saudita Khashoggi prima di essere ucciso, all'inizio di ottobre ad Istanbul. Erdogan ha sottolineato che alla luce di questo, non c'era "alcuna ragione per credere che il suo omicidio riflettesse la politica ufficiale dell'Arabia Saudita", e che quindi "sarebbe sbagliato considerare l'uccisione di Khashoggi come un 'problema' tra due paesi". Tuttavia, ha anche chiarito che l'amicizia tra Arabia Saudita e Turchia "non vuol dire che chiuderemo un occhio sull'omicidio premeditato che è accaduto davanti ai nostri occhi". (segue) (Was)