Turchia-Arabia Saudita: per Erdogan re saudita non ha voluto uccisione di Khashoggi, ordine arrivato "dai più alti livelli" del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erdogan ha continuato a criticato l'indagine saudita, soprattutto "gli sforzi di alcuni funzionari sauditi per coprire l'omicidio premeditato di Khashoggi, piuttosto che lavorare per ottenere giustizia". Il presidente turco ha poi voluto ribadire una grande errore commesso dal governo di Riad che ha arrestato 18 sospetti, ma “è profondamente preoccupante che non sia stata intrapresa alcuna azione contro il console generale saudita, che ha mentito a denti stretti ai media e fuggito dalla Turchia poco dopo". “Allo stesso modo – prosegue Erdogan - il rifiuto del pubblico ministero saudita, che ha recentemente visitato l' omologo a Istanbul, di collaborare all'inchiesta e rispondere a domande anche semplici è molto frustrante: il suo invito agli investigatori turchi in Arabia Saudita per ulteriori colloqui sul caso è sembrata un tattica di stallo disperata e deliberata", ha voluto sottolineare il presidente turco. (segue) (Was)