Turchia-Arabia Saudita: per Erdogan re saudita non ha voluto uccisione di Khashoggi, ordine arrivato "dai più alti livelli" del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del procuratore generale di Istanbul ha dichiarato il 31 ottobre scorso che il giornalista saudita Jamal Khashoggi è stato strangolato subito dopo essere entrato nel consolato del regno nella città turca il 2 ottobre, confermando anche i resoconti dei media sullo smembramento del corpo. In un comunicato stampa, l'ufficio del procuratore capo ha detto che i colloqui con il procurato capo saudita Saud al Mojeb, avvenuti in questi giorni, "si sono conclusi senza risultati concreti". La dichiarazione è stata diffusa proprio al termine della visita ad Istanbul di Al Mojeb, iniziata lo scorso 29 ottobre. "In accordo con quanto emerso in precedenza, la vittima, Jamal Khashoggi, è stata soffocata immediatamente dopo essere entrata nel consolato generale dell'Arabia Saudita a Istanbul il 2 ottobre scorso", ha dichiarato il procuratore capo turco Irfan Fidan. "Il corpo della vittima è stato smembrato e distrutto dopo la sua morte per soffocamento”, ha aggiunto. In base a quanto riferito ai media turchi da un funzionario della procura di Istanbul, Al Mojeb non avrebbe fornito a Fidan il luogo in cui sarebbe stato nascosto il corpo di Khashoggi, né l’identità del “collaboratore locale” che avrebbe aiutato le autorità saudite a sbarazzarsi del cadavere. (Was)