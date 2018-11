Americhe: consigliere sicurezza Stati Uniti Bolton propone alleanza con Brasile e Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, ha dichiarato che gli Usa hanno interesse a stringere un'alleanza con il Brasile e con la Colombia per aumentare la sicurezza e migliorare l'economia in America Latina. Parlando a Miami, Bolton ha citato il presidente colombiano, Ivan Duque, e il presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, come leader che condividono le stesse posizioni espresse dal governo del presidente Donald Trump. Secondo Bolton, l'elezione di Bolsonaro in Brasile rappresenta "un crescente impegno regionale attorno ai principi di libero scambio e governance aperta e trasparente". Negli ultimi giorni il governo colombiano ha espresso segnali di avvicinamento con il Brasile di Bolsonaro per aumentare la pressione sul regime di Nicolas Maduro in Venezuela. Nel suo discorso, Bolton ha annunciato anche una serie di misure contro i regimi del Nicaragua, Cuba e Venezuela, che ha definito come "troika della tirannia". Gli Stati Uniti hanno colpito Caracas con un ordine esecutivo che ne sanziona le transazioni commerciali riguardanti l’oro e “qualsiasi altro settore” dell’economia. (segue) (Brb)