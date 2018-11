M5s: Boccia (Pd) se in buona fede su Dijsselbloem, M5s approvi norma su rimozione fake news e sanzioni per siti

- Sulla vicenda della possibile manipolazione dell'intervista all'ex presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, il deputato del Partito democratico e candidato alla segretria dem, Francesco Boccia, dichiara, in una nota, che è necessario "intervenire, senza più inutili rinvii, sulle regole che disciplinano la pubblicazione di notizie false sul web". Nel dettaglio Boccia osserva: "Quando una notizia è palesemente falsa e manipolata, dev'essere immediatamente rimossa. E vanno anche previste sanzioni durissime per tutti quei siti e quelle piattaforme che, deliberatamente, modificano le notizie rendendole false e le diffondono in rete". (segue) (Com)