M5s: Boccia (Pd) se in buona fede su Dijsselbloem, M5s approvi norma su rimozione fake news e sanzioni per siti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'on. Boccia ricorda che "sono anni che in pochi ci proviamo tra un provvedimento e l'altro e sono anni che c'è un pezzo del Parlamento che si oppone perché connivente con chi avvelena l'informazione attraverso la costruzione e diffusione di notizie false. La legge - prosegue - deve prevedere dure sanzioni economiche e la possibilità di oscurare per periodi determinati i siti che diffondono notizie false a maggior ragione se non sono editori. Il web, lo sottolineo da anni, va regolamentato non solo sul fisco, ma sull'informazione a partire dalle fake news fino alla gestione dei dati e alla sicurezza stessa, altrimenti sarà sempre più far west. Se il M5s nella vicenda Dijsselbloem è in buona fede - conclude Boccia -, sostenga la nostra proposta di legge contro i siti che falsificano le notizie". (Com)