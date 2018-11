Tunisia-Italia: premier Conte a Tunisi ottiene impegno sui rimpatri e partecipazione a conferenza per la Libia

- L’Italia incassa la promessa della partecipazione “al più alto livello” della Tunisia alla conferenza di Palermo per la Libia, oltre all’impegno in favore di una più “flessibile” politica sui rimpatri dei migranti illegali. E’ quanto emerge dall’odierna visita a Tunisi del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha scelto il paese nordafricano per la sua prima missione in un paese del Maghreb. Lunedì, 5 novembre, il primo ministro si recherà ad Algeri nella seconda tappa del tour in Nord Africa. Oggi gli incontri con il presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi e il capo del governo Youssef Chahed, si sono protratti più a lungo del previsto, segno che gli argomenti sul tappeto erano numerosi, così come gli interessi condivisi: dalla cooperazione economica al contrasto al terrorismo, dalla lotta alle migrazioni illegali agli scambi culturali, fino alla stabilizzazione della vicina Libia. “La mia visita a Tunisi conferma il convinto sostegno italiano ad un paese, la Tunisia, con il quale l’Italia intrattiene ormai rapporti millenari e condivide anche un avvenire strategico, basati sul rispetto reciproco e sulla mutua comprensione”, ha affermato Conte dopo l’incontro con il presidente tunisino Essebsi. (segue) (Tut)