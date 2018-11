Tunisia-Italia: premier Conte a Tunisi ottiene impegno sui rimpatri e partecipazione a conferenza per la Libia (2)

- Il capo del governo italiano ha sottolineato come la Tunisia costituisca “un esempio virtuoso di transizione politica di successo” e il suo ruolo rimanga “assolutamente strategico e fondamentale nelle sfide contemporanee”. Il contrasto alle migrazioni illegali è stato uno dei principali dossier al centro dei colloqui. “Italia e Tunisia condividono un atteggiamento di fondo in merito alle gestione dell’immigrazione”, ha detto Conte dopo l’incontro con il 91enne capo dello Stato tunisino Essebsi. La condivisione dell’approccio all'immigrazione si basa sul “contenere i flussi migratori e continuare a coltivare l’accordo bilaterale sottoscritto qualche tempo fa che sta funzionando in modo efficace”, ha aggiunto il capo dell’esecutivo. Il tema è stato approfondito anche nei colloqui che Conte ha avuto con il 43enne capo del governo tunisino Chahed. L’Italia, infatti, ha confermato il sostegno alla Tunisia nel rafforzamento della sicurezza delle frontiere marittime, ma ha chiesto in cambio che il paese nordafricano sia più “flessibile” in tema di rimpatri. "Ho ribadito l’apprezzamento del governo italiano per gli sforzi delle autorità tunisine nel controllo dei flussi irregolari, nella convinzione che questa cooperazione consentirà di diminuire ulteriormente i flussi dei migranti irregolari in partenza dalla Tunisia”, ha detto il premier Conte nella conferenza stampa congiunta con l’omologo tunisino Chahed. (segue) (Tut)