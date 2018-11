Tunisia-Italia: premier Conte a Tunisi ottiene impegno sui rimpatri e partecipazione a conferenza per la Libia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dei flussi migratori è intervenuto anche il capo del governo tunisino Chahed, esprimendo la disponibilità del suo paese a trovare “nuove vie di collaborazione” con l’Italia. Il premier tunisino ha evidenziato come la visita di Conte avvenga “nel quadro della cooperazione e della amicizia storica tra la Tunisia è l'Italia”, definendo “positiva e dinamica” la collaborazione tra i due paesi. Chahed ha rimarcato che l'Italia è il primo partner della Tunisia per quanto riguarda le importazioni, il secondo per gli investimenti e il quarto partner per la cooperazione finanziaria. Il premier tunisino ha detto di aver elencato a Conte “gli sforzi compiuti dalla Tunisia” e ha “espresso il ringraziamento della Tunisia per le attrezzature e i mezzi forniti alle nostre forze di sicurezza”. Al riguardo, il premier tunisino ha espresso “la disponibilità della Tunisia a trovare nuove vie di collaborazione con l’Italia con un approccio globale per organizzare l’immigrazione legale dei nostri giovani”. Inoltre, Chahed ha detto di aver “parlato anche di questioni internazionali, della Conferenza di Palermo e del ruolo attivo dell’Italia per giungere ad una soluzione alla crisi attuale” in Libia. L’Italia, ha concluso il premier tunisino, è “un partner strategico” della Tunisia. (segue) (Tut)